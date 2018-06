Castrocaro in arme: cortei, esibizioni e visite alla scoperta del XV secolo

Sabato 9 giurno torna "CASTROCARO IN ARME" alla Fortezza di Castrocaro. Visite guidate all'interno del Castello, dimostrazioni militari, vita civile e delle truppe del XV secolo, sbandieratori, musici e mangiafuoco animeranno la fortezza fin dopo il tramonto.

All'interno, della rocca nel pomeriggio si svolgerano spettacoli ed esibizione di armati, tamburi e bandiere, vita nella rocca (armati sulle mura, e in “ronda” per la rocca), addestramento soldati, movimenti di fanteria e armi da fuoco. Un vero spaccato di " Vita nella rocca" con armati sulle mura, e in “ronda” lungo il perimetro dell'edificio difensivo.

Durante l'evento si svolgerà il concorso fotografico gratuito e a partecipazione libera "Museo Vivente", con premi per i migliori scatti della giornata per le categorie Bianco&Nero e Colori.

L'animazione sarà a cura della Compagnia del Montone di Terra del Sole e degli Sbandieratori Musici e Uomini d'Arme di Terra del Sole.

L'evento si svolgerà nell'arco di una giornata, partendo dalla mattina alle 10.00 fino a sera 22.00 circa. IDi seguito il programma dettagliato:

10.00: Adunata delle compagni e "discorso" di apertura

10,30: Apertura Campo

10,30-11: Disposizione truppe nei punti focali

11,00: Inizio eventuali visite guidate animate

12.00: Riunione pro eventi pomeridiani e pranzo compagnie

14,00: Adunata e disposizione truppe interne

14,30: Visita guidate animate

15,00: Corteo Armati da Castrocaro (dalla piazza di Castrocaro verso la fortezza)

16.00: (Appena le truppe arrivano in castello dal corteo) Scena del pagamento delle milizie

17.00: Vestizione Uomo d'arme

17,30: Visita guidate animate

17,30: Esibizione armati, Vita nella rocca (armati sulle mura, e in “ronda” per la rocca), Addestramento Soldati, movimenti di Fanteria e Armi da fuoco