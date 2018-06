"Incontro di Cori" a Castrocaro Terme: è la 46esima edizione

Sono tre i gruppi iscritti alla 46esimo edizione dell’Incontro di Cori di Castrocaro Terme, in programma venerdì, alle 20.30, nella Chiesa parrocchiale dedicata ai Santi Nicolò e Francesco. Oltre ai “padroni di casa” del Gruppo Corale di Castrocaro Terme e Terra del Sole diretta da don Marino Tozzi, parroco di Terra del Sole, la rassegna vedrà la partecipazione del Coro San Filippo di Forlì diretto da Paolo Bacca e del Coro Cappuccinini San Paolo, sempre di Forlì, diretto da Enrico Pollini, che eseguiranno brani dal repertorio sacro e profano. Le tre corali si esibiranno separatamente, per poi eseguire, all’epilogo, alcuni brani in ensemble.

Avviata nell’ormai lontano 1973 con la partecipazione del Coro Studentesco Forlì, della Corale “G. Puccini” di Volterra e de “I Laudatari” di Parma, la Manifestazione Polifonica Nazionale di Castrocaro è organizzata dal locale Gruppo Corale oggi presieduto dal parroco dei Santi Nicolò e Francesco, don Oreste Ravaglioli. La Corale, nata nel 1964, è composta da una trentina di elementi. “Il ragguardevole livello di maturità musicale raggiunto – si legge sul sito della Pro Loco Terra del Sole” - è frutto di un vero e proprio cammino attraverso tutti i generi relativi alla musica corale. Vi è tuttavia una preferenza per la polifonia rinascimentale e barocca, sia sacra che profana, senza trascurare il fondamentale approccio e studio del canto gregoriano”.

Negli ultimi anni il Gruppo ha eseguito tre opere di grande impegno, quali la “Rappresentazione di Anima e Corpo di Del Cavaliere”, la “Barca di Venezia per Padova” di Banchieri (con sceneggiatura, costumi e strumenti d'epoca) e “Membra Jesu Nostri” di Buxtehude. Spiccano inoltre un Concerto di musiche perosiane inedite (frutto di un’accurata ricerca del prof. Amadori di Cesena) ed il “Gloria” di Vivaldi. Recentemente, la Corale ha inserito in repertorio anche il Grande Concerto per l'inizio del nuovo Millennio, frutto di 2 anni di prove, con la Messa K 220 di Mozart e il Te Deum di Utrecht di Haendel. Il Gruppo ha sede nel Castello Romano a Terra del Sole.