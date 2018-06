Castrocaro, mercatini e prodotti bio nelle "Notti sotto le stelle"

Ogni lunedì sera, dal 18 giugno al 10 settembre, si terrà il mercatino denominato “Castrocaro Sotto Le Stelle” in piazza Mazzini e piazza Buonincontro, di fronte al Grand Hotel delle Terme. L’evento prevede la partecipazione di circa 30 espositori in media, prevalentemente creativi che stupiranno i visitatori con il loro estro e la loro fantasia nel dare vita a oggetti unici, frutto della loro passione e, a volte, genialità. Sarà dato ampio spazio alla bigiotteria creativa con pietre dure e conchiglie, a borse fatte a mano, a splendidi foulard gioiello, candele, oggettistica in legno e manufatti di ogni genere. Confermata anche la presenza di alcune aziende agricole del territorio che proporranno prodotti particolari come olii, farine biologiche, confetture, erbe aromatiche e zafferano. Una parte del mercatino sarà riservato ai bambini che metteranno a disposizione le loro realizzazioni. L'apertura, per tutti i lunedì, sarà fissata a partire dalle ore 19.00. L’ingresso è gratuito.