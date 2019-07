Disco music, stand gastronomici e giochi alla festa "Underground"

Venerdì 26 luglio torna con la disco-music anni '70-'80-'90 la festa Underground. Alla pista di pattinaggio di Castrocaro Terme (su viale Marconi) i dj fanno scatenanare il pubblico a colpi di disco music.

Il programma della serata. Dalle 19.30 Stand Gastronomici by Il Laghetto e animazione per tutti i bambini by LaPina e Gulliver.

Alle 21.00 Sfilata di moda con Keyra Outlet. Dalle 21.00, esibizioni di mirabolanti giochi con Gymnica96.

Alle 22.30 si comincia a ballare la dance music suonata dai Dj del PopClub Staff.

Ingresso gratuito



In caso di maltempo la festa è rimandata a sabato 27 luglio.