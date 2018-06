Caterina Sforza: serata per riscoprire la sua storia e la sua rocca

Lunedì 11 giugno 2018, ore 20.45, Centro Sociale, via Sillaro 42, Cava, Forlì

in occasione della presentazione del libro “La Romagna dei castelli e delle rocche” di Angelo Turchini, Mirko Orioli, Marco Viroli, Paola Novara, Cristina Castellari (Editrice Il Ponte Vecchio, Cesena),

Marco Viroli e Gabriele Zelli terranno una conferenza sul tema:

“Caterina Sforza, la sua storia, la sua rocca”.

L’incontro è organizzato e promosso dal Comitato di Quartiere Cava.

Nel corso della serata i relatori tratteranno la storia della Rocca di Ravaldino, con particolare riferimento al periodo in cui Caterina Sforza fu signora di Forlì.

Gli interventi della serata prenderanno le mosse dal primo assedio subito dalla Rocca di Ravaldino quando, nel 1480, all'indomani della morte del signore di Forlì Pino III Ordelaffi, la moglie Lucrezia Pico della Mirandola si asserragliò all’interno del castello insieme ai suoi fedelissimi e al figliastro Sinibaldo per trattare la resa. I negoziati con papa Sisto IV condussero prima alla misteriosa morte del giovane Sinibaldo, poi alla rinuncia alla Signoria da parte della Pico che poté lasciare Forlì, portando con sé il tesoro e l’archivio degli Ordelaffi di cui da qual momento in poi non si conoscono più i destini. Il secondo assedio ebbe luogo nel 1488, dopo la morte di Girolamo Riario. Caterina Sforza fu allora protagonista di un’eroica e stoica resistenza, costringendo alla fuga i fratelli Orsi, responsabili della morte del marito.

Al termine si terrà un momento conviviale. Tutti i cittadini sono invitati.

Per informazioni 349 373 7026.