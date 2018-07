Quattro band pronte ad esibirsi: secondo appuntamento con "Cava Rock"

Torna giovedì l'appuntamento con "Cava Rock". Venerdì nell'ampio cortile di via Bazzoli si esibiranno diverse band emergenti del territorio forlivese. Si comincia dalle 19 con un aperitivo organizzato dal Circolo Arci Bond. Dalle ore 19.30 spazio alle band: si esibiranno The Ghef, gli Undervale, i Trinity Of Sin ed i Kalahari. Il terzo ed ultimo appuntamento con la musica è in programma il 20 luglio. Un ciclo di serate pensato per creare un network sempre più stretto con i giovani del quartiere.