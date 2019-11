Cavalcata dei Colli Bertinoresi, torna la tradizionale corsa nell'entroterra romagnolo

Domenica 10 novembre l’Asd Pol. Azzurra di Forlimpopoli ripropone la consueta Cavalcata dei Colli Bertinoresi, giunta alla sua 46^ edizione: una festa dello sport, rivolta a tutti i cittadini (famiglie, ragazzi, bambini), per il movimento e per l’aggregazione.

Punto di ritrovo in Piazza Garibaldi a Forlimpopoli, ora di partenza prevista 09:30.

Mitico evento sportivo podistico che unisce la splendida Rocca di Forlimpopoli al suggestivo territorio collinare di Bertinoro e Fratta Terme, il percorso dà la possibilità di misurarsi su diverse distanze (15,3-10,5-4,5-2,5 km).

Partendo dalla piazza G. Garibaldi a Forlimpopoli verso Selbagnone, ci si trova a percorrere la via vecchia Ausa lungo l’omonimo fiume, immersi in un paesaggio autunnale pieno di colori. Alternando tratti di pianura e di collina, si giunge nella bella frazione di Fratta Terme e da quì ci si appresta a tornare verso l’arrivo in direzione di Forlimpopoli, dove tutti i partecipanti verranno premiati e potranno godersi il meritato ristoro.