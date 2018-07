"CavaRei" in estate diventa "Cava Rock" con le band emergenti

CavaRei non si ferma nemmeno d’estate proponendo due iniziative frutto di un inedito connubio all’insegna della tradizione e del rock, in collaborazione con il circolo Arci Games Bond di Forlì. Un modo per offrire opportunità di svago e intrattenimento a tutta la popolazione del quartiere, a partire dai più giovani. E’ questo l’obiettivo della rassegna di luglio “E-state a CavaRei”, che alternerà i venerdì sera di Cava Rock ai giovedì sera dei tornei di marafone e burraco, una manifestazione promossa in collaborazione con il Consorzio Solidarietà Sociale Forlì-Cesena e il Comitato Quartiere Cava per sostenere le attività della cittadella del buon vivere.

Si parte venerdì 6 luglio con la prima data di Cava Rock, che proseguirà anche venerdì 13 e venerdì 20. Tre appuntamenti dedicati alle band emergenti del territorio forlivese e pensati per creare un network sempre più stretto con i giovani del quartiere.

Nella prima delle tre serate nella piazzetta del Parco Pubblico CavaRei (via Bazzoli, Forlì) a rompere il ghiaccio saranno gli How To Smash Brains, gruppo già affermato sulla scena locale: si inizia alle 19 con l’apericena (fino alle 21), quindi dalle 20 musica live.

Nei giovedì di luglio, CavaRei coinvolgerà invece tutti gli appassionati delle partite a carte alla scoperta dei più tradizionali giochi romagnoli: le serate del 12, 19 e 26 saranno infatti dedicate al Torneo di Marafone e Burraco. Anche in questo caso si inizia con l’apericena dalle 20, per proseguire con il torneo.

“CavaRei è da sempre un luogo di aggregazione per i giovani sottolinea Margherita Giudici dello staff di CavaRei -. Con queste iniziative realizzate in collaborazione con il Games Bond vogliamo dare un messaggio di sana aggregazione della comunità: ci saranno ragazzi che giocano a carte con i “nonni” e i genitori che verranno ad ascoltare la musica rock”