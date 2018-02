"Cecco l'orsacchiotto" chiude la rassegna teatrale sulle favole

L’edizione 2017/2018 della rassegna Favole al Teatro Il Piccolo di Forlì terminerà domenica 4 marzo alle ore 16 con la rappresentazione di "Cecco l’orsacchiotto", pièce della compagnia Pandemonium Teatro liberamente ispirata a Storie di un orsacchiotto di Else H. Minarik. Lo spettacolo è scritto, interpretato e diretto da Tiziano Manzini.

Cosa c’è di più bello, per un bambino, di un amico con cui giocare?

Un amico sempre disponibile, mai stanco, che non dice mai no, pronto ad ogni suo desiderio!

Ma dove si possono trovare amici così?

Beh, a volte si trovano, però bisogna cercare bene, e sovente per un bel po’ di tempo.

Nell’attesa di trovare questo grande tesoro, quasi tutti i bambini trovano un buon sostituto in un peluche: un orsacchiotto, una papera, un coniglio, magari una tenera pecorella!

E quanti giochi si possono fare con questo amico! Si può andare a pescare, preparare torte e minestre di compleanno, partire per un viaggio sulla Luna e lì incontrare i lunatici, farsi il solletico, mangiare un cestino da pic-nic, disegnare, ballare, andare a camminare nella neve, fotografare gli amici…

E sono proprio questi i giochi nei quali si avventureranno i due protagonisti dello spettacolo: Tiziano, un adulto dall’animo fanciullo, e Cecco, il suo orsacchiotto, naturalmente in compagnia di tutti i nuovi piccoli amici-spettatori che ogni volta incontreranno.