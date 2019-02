La voce di Cecilia Herrera insieme ai Triosphere per interpretare Astor Piazzolla

Sabato 23 febbraio, alle ore 21.00, al Teatro Mentore di Santa Sofia va in scena un nuovo spettacolo per il cartellone musicale, organizzato con la direzione artistica di Elena Indellicati e Vanni Crociani dell'Associazione Musicale “C. Roveroni”.

Un appuntamento che ci porta fino in Argentina insieme a Triosphere, formazione costituita da Dario Flammini al bandoneòn, Mauro de Federicis alla chitarra elettrica e Roberto della Vecchia al contrabbasso, nella quale confluiscono gli stilemi del tango, del jazz, della musica colta e del pop.

Sul palco santasofiese i Triosphere, accompagnati dalla voce di Cecilia Herrera, porteranno “Astor”, progetto cardine in cui il trio reinterpreta le pagine più importanti di Piazzolla, nel rispetto della partitura ma con una nuova dimensione espressiva. Al fianco dei suoi grandi classici, le originali riletture di Summit, Muerte del Angel, Années de Solitude ed altre composizioni caratterizzano il repertorio del trio.

Lo spettacolo è compreso nel carnet di abbonamenti “Cumulativo”e “Musica”. Per i non abbonati: ingresso 15 euro (ridotto 12 euro per under 27 e over 65).