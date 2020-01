A cena con l'autore: Eraldo Baldini torna al gotico con “La palude dei fuochi erranti”

A tre anni di distanza dall’ultimo romanzo, il maestro del gotico italiano Eraldo Baldini è tornato in libreria con “La palude dei fuochi erranti” (Rizzoli). L’autore ravennate è protagonista della cena organizzata al ristorante La granadilla di Forlì (via Regnoli 33) venerdì 17 gennaio alle ore 20.30 nell’ambito della rassegna “Parole in pentola”.

Trama: Anno del Signore 1630. A Lancimago, villaggio perso tra campi e acquitrini, gli abitanti aspettano con angoscia la peste che si avvicina. Per prepararsi al peggio, i monaci della vicina abbazia decidono di preparare una fossa comune. Ma durante i lavori di scavo trovano numerosi scheletri sepolti in modo strano, con legacci intorno agli arti e crani fracassati. La memoria collettiva non sa dire chi siano e i frati più anziani, interrogati, rispondono con un muro di reticenza e silenzio. Eraldo Baldini, ci trascina in un mondo sospeso tra religiosità e superstizione, tormentato da paure ancestrali, in cui è impossibile distinguere il naturale dal sovrannaturale, giusti dai colpevoli, i carnefici dalle vittime.

