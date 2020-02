Cena con l'autore: Aisha Cerami presenta il romanzo d'esordio "Gli altri"

Nuovo appuntamento con Parole in pentola, il ciclo di cene con l’autore al ristorante La Granadilla di Forlì. Protagonista della serata di giovedì 20 febbraio, alle 20.30, è Aisha Cerami, con il suo esordio "Gli altri" pubblicato da Rizzoli.

Aisha Cerami, è nata e vive a Roma. Attrice e cantante, ha collaborato per alcuni anni con Il Sole 24 Ore pubblicando racconti del fantastico. Nel 2019 ha ottenuto la candidatura ai David di Donatello per il testo della canzone originale del film A casa tutti bene di Gabriele Muccino. Questo è il suo primo romanzo.

Il libro - Il Roseto è una piccola oasi di pace, una palazzina circondata da siepi fiorite. I suoi abitanti si conoscono tutti, e non perdono occasione per incontrarsi e scambiarsi ricette, favori, consigli. Alla morte della vecchia Dora, la comunità si stringe per farsi coraggio e allo stesso tempo vibra di curiosità: chi prenderà il suo posto nel piccolo appartamento con vista sul giardino?All’arrivo dei nuovi inquilini – una giovane coppia con un figlio di dodici anni – i condòmini sono pieni di eccitazione, pronti ad accoglierli come membri della loro grande famiglia. Silenziosi, discreti, gentili, “gli altri” sembrano i vicini perfetti... eppure c’è qualcosa che non va. Perché si rifiutano di partecipare a feste e riunioni? Perché lasciano sempre solo il piccolo Antonio? E perché non rispondono al campanello anche quando sono in casa? In poche settimane, l’aria al Roseto diventa elettrica: antiche tensioni che tornano a galla, litigi che scoppiano per un nonnulla, una macchia sospetta che invade la facciata allargandosi a dismisura. E il dubbio cresce: di chi è la colpa? Sono stati “gli stranieri” a portare scompiglio con la loro presenza? O le responsabilità vanno cercate altrove? Raccontando con ironia l’intolleranza tra vicini di casa, Aisha Cerami ci regala una galleria di personaggi memorabili e ci fornisce uno specchio per riflettere su noi stessi e sui nostri pregiudizi.

Come sempre la formula dell'evento prevede un menù completo ideato per l'occasione dallo chef del ristorante La Granadilla, vino e acqua inclusi, a 22 euro.

Info e prenotazioni al numero: 371 3732848 oppure 0543 1771113. Il ristorante si trova in via Regnoli 33.