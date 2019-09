Cena medievale ed escape room tra gli enigmi di Leonardo

Venerdì 13 settembre è in programma un’intera giornata dedicata al Leonardo Da Vinci nel borgo di Ridracoli.

Si comincia alle 11.30 con una Escape Room a lui dedicata: una sfida a chi riuscirà a risolvere per primo enigmi e trabocchetti. Il gioco viene ripetuto in più fasce orarie, massimo 8 giocatori per turno: 11.30 – 14.00 – 15.30 – 17.00 – 18.30.

Per chi vuole, solo su prenotazione, nella giornata è disponibile anche il tour in battello sulle acque di Ridracoli alle ore 18.00.

Alle ore 19.00 visita guidata alla mostra delle macchine idrauliche.

Per concludere la serata niente di meglio di una cena storica, come ai tempi di Leonardo, in collaborazione con il Ristorante Il Palazzo.

Pittore, scultore, scienziato, architetto e scenografo, Leonardo fu anche un grande appassionato di cucina.

Il menù della serata (possibilità di scelta vegetariana) prevede:

Antipasto: Torta della Matrona con scarola pancetta di porco e formaggi fusi

Primo: Ribollita alla moda di Firenze

Secondo: Pippioni in'istufa (piccioni con mandorle e fagioli)

Dolce: Sputi di monaca con mandorle e lamponi



TARIFFE a persona:

Solo Escape Room: 14€

Solo Cena: 38€

Battello serale, visita alla mostra delle macchine idrauliche di Leonardo e cena: 48€

Escape Room, visita alla mostra delle macchine idrauliche di Leonardo e cena: 56€

Le tariffe comprendono già l’ingresso e la visita libera alla diga e a IDRO ecomuseo nell’orario di apertura



Prenotazioni telefoniche allo 0543 917912 entro martedì 10 settembre

Per informazioni chiamateci o scrivere a ladigadiridracoli@atlantide.net