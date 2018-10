Sotto i portici di Corso Mazzini la "Cena che non ti aspetti"

Una "Cena che non ti aspetti". I portici di Corso Mazzini ospiteranno una lunga tavolata, dove ognuno è invitato a partecipare portando qualcosa di "speciale" che vuole condividere. L'appuntamento si svolgerà questa sera, sabato, a partire dalle 19.30. I commensali sono invitati a portare piatti e stoviglie, non usa e getta. Gli organizzatori che hanno sposato il progetto "Il bello che non ti aspetti" provvederanno a mettere a disposizione tavoli, sedie, tovaglie e tovaglioli e musica. Chi non riesce ad organizzarsi con la preparazione del cibo potrà comunque unirsi alla compagnia, degustando un aperitivo del bar pasticceria "Balelli". Durante la cena suoneranno dal vivo i Kissene Folk, con il loro repertorio Balfolk francese, tradizionale e moderno con incursioni in Italia e in Europa.