Cena con l'autore: Cristiano Cavina presenta "Ottanta rose mezz'ora"

Cristiano Cavina è protagonista dell'appuntamento con Parole in pentola venerdì 12 aprile, al ristorante La Granadilla a Forlì. L'autore casolano racconta i segreti del suo nuovo libro "Ottanta rose mezz'ora" (Marcos y Marcos). L'evento è organizzato da Archimedia Società Cooperativa e La Granadilla Forlì in collaborazione con Alive Aps e Poderi dal Nespoli 1929.

Si incontrano per caso. Due vite sospese per aria. Lui scrive, e tra libri e seminari ricava più o meno di che vivere; Sammi è una ballerina che insegna danza alle bambine. Si mandano messaggi, si cercano. Il desiderio sale dritto dalla pancia, li trascina nei vicoli bui, contro saracinesche arrugginite. Li fa vibrare come una corda sola. Lui con le sue zone oscure, la sua attrazione per i territori estremi. Sammi con il suo broncio, il passo che piega la superficie del mondo. Sammi che attira disastri, e si trova sommersa dai debiti. C’è una strada che sembra molto facile. Basta un annuncio. Aprire la porta a sconosciuti. Può assentarsi dal corpo e vendersi così, senza emozioni?

Una storia spudorata e perversa, definita sorprendentemente commovente dalla critica.

Menù fisso vegetariano a 20 euro, libri in vendita a parte. Prenotazioni al numero 371-3732848 oppure 0543 179 6840. L’appuntamento è al ristorante La Granadilla, in via Regnoli 33 a Forlì. Inizio ore 20.