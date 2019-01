Cena insieme agli autori Paolo Zardi e Stefano Sgambati

Primo appuntamento dell’anno, venerdì 25 gennaio, con le cene d’autore organizzate dall’agenzia Archimedia presso il ristorante La Granadilla a Forlì, alle ore 20.

Questa volta ci saranno ben due ospiti: Paolo Zardi, con il suo ultimo romanzo “Tutto male finchè dura” (Feltrinelli) e Stefano Sgambati, autore di “La bambina ovunque” (Mondadori). Nella cornice conviviale, sarà possibile conoscere i retroscena sui libri e gli stessi autori, in maniera informale e accattivante. Per l’occasione sarà presente un ospite speciale che leggerà alcuni brani dei libri presentati. L’evento è realizzato in collaborazione con l’associazione culturale “Alive”.

Come sempre la cena prevede un menù fisso (vegetariano) a 20 euro, accompagnato da un vino dell’azienda Poderi dal Nespoli. Prenotazioni al numero 371-3732848 oppure 0543-1771113.