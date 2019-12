Cena di natale contadina a quattro mani con gli agrichef di Campagna Amica-Terranostra

Una cena di Natale a 4 mani, in grado di unire due territori, quello della Val Bidente e la zona delle prime colline cesenati, ma anche la passione di due giovani agrichef, i giovani cuochi contadini di Campagna Amica - Terranostra che con la loro cucina conservano e tramandano i sapori antichi del passato. Protagonisti dell'iniziativa, un inedito gemellaggio del gusto sulla rotta Cesena-Civitella, due aree vicine ma dalle diverse sfumature e peculiarità gastronomiche, sono Katia Sandri, dell'agriturismo Campo Rosso (Civitella) e Fabio Della Chiesa, collega titolare dell'agriturismo Punto Zero (Cesena). Sabato 21 dicembre sarà Katia la padrona di casa aprendo le porte della sua cucina a Fabio e, dalle 20.30, aprendo quelle del suo agriturismo a chiunque voglia assaggiare lo speciale menù gourmet creato per l'occasione: tutto con materie prime a km zero e basato sulle ricette della vera cucina contadina.

Il menù

Il menù prevede aperitivo del contadino; sformato di zucca su vellutata invernale e olio al macis, cappelletti all'uso di Romagna secondo la ricetta numero 7 di Pellegrino Artusi; fagottino di patate ripieno di brasato, arista in crosta di pane con salsa di mele e rosole ripassate, carrello dei bolliti con le sue salse e bustreng con zabaione al nocino I piatti saranno accompagnati dai vini della cantina Giovanna Madonia (Bertinoro), altra realtà agricola d'eccellenza del nostro territorio che vede in prima linea giovani imprenditori, come la figlia di Giovanna, la giovane Miranda, molto attiva in azienda e membro del Comitato provinciale di Giovani Impresa, il movimento Coldiretti che unisce le imprese agricole under 35. Uno dei punti di forza della rete Campagna Amica-Terranostra, infatti, si trova proprio nella stretta collaborazione tra realtà agrituristiche e giovani imprenditori agricoli del territorio. La serata sarà impreziosita anche dalla musica dal vivo di Carlo Calderano.

I cuochi

Katia Sandri, titolare dell’azienda agrituristica Campo Rosso di Civitella, ha rilevato alcuni anni fa l’agriturismo rilanciandolo puntando su semplicità, gusto e valori tradizionali, è agrichef dal 2018, ha partecipato a tre edizioni del Villaggio Coldiretti con ruoli diversi affiancando ai fornelli anche il presidente nazionale degli agriturismi del circuito Terranostra Diego Scaramuzza. Vicepresidente dell’Associazione Terranostra di Forlì-Cesena e Rimini, Sandri da quest’anno è entrata con il suo Campo Rosso anche all’interno della rete delle Fattorie Didattiche avviando originali percorsi di pet therapy.

Poliglotta, parla infatti correttamente tre lingue straniere che utilizza nell’accoglienza dei tanti gruppi di turisti provenienti dall’estero interessati alla tipicità del territorio romagnolo e alla buona cucina. Specializzata nella produzione di piadina romagnola e paste ripiene, l’agrichef ha partecipato alla Festa Artusiana 2019 proponendo i cappelletti in brodo dell’Artusi con i quali ha suscitato grande apprezzamento. Il suo agriturismo, situato nel verde dell’appennino forlivese, è aperto tutto l’anno su prenotazione con servizio di pernottamento e ristorazione. Nelle cucine del Campo Rosso troviamo anche Fabiola Zannoni, Agrichef dal 2018 e braccio destro di Katia.

Fabio Della Chiesa, titolare dell’azienda agrituristica Punto Zero di Cesena. Presidente dell’Associazione Terranostra Provinciale, Della Chiesa ha lavorato in qualità di chef per 10 anni nelle cucine di Casa Artusi per poi dedicarsi, dal 2018, all’agriturismo Punto Zero, nato a fianco dell’omonima azienda agricola in cui, da anni, collabora col padre. Agrichef da un anno, anche lui, come la collega Sandri, è reduce dal successo del Villaggio Coldiretti di Bologna, terza esperienza di rilievo al fianco del Presidente nazionale Terranostra Diego Scaramuzza. La sua struttura agrituristica, nelle campagne cesenati, è aperta tutto l’anno su prenotazione.