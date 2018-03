Cena solidale in cantina per il progetto “Ospedale da favola”

Cena benefica venerdì 23 marzo alle ore 20,00 a Borgo Guidi al Podere dal Nespoli. Il ricavato della serata andrà al progetto “Ospedale da favola” nel reparto di Pediatria dell’Ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì. Realizzato dalla designer e cartoonist Sally Galotti, ideatrice del sistema di umanizzazione pittorica, l’idea è quella di realizzare dei dipinti per rendere più accogliente e piacevole il reparto nella struttura ospedaliera forlivese. Un intervento non solo estetico ma anche terapeutico per i piccoli pazienti, come è stato rilevato da importanti studi.

La serata, oltre alla cena, propone anche un’asta benefica di vini tenuta dal wine manager Alessandro Rossi, ideatore del premio “Dire Fare Sognare”.

L’evento è organizzato da Alive Associazione di Promozione Sociale. Nata per volontà di due forlivesi, Lara Masini e Federica Poggi, l’associazione è sorta con la volontà di fare qualcosa di concreto in ambito sociale per la città di Forlì. Un’idea nata quasi per gioco che nei mesi scorsi ha “partorito” una festa di beneficienza a Dovadola che ha raccolto 505 euro donati alla biblioteca di pediatria dell’ospedale Morgagni, e un aperitivo di beneficienza il cui ricavato (425 euro) è stato devoluto all’associazione “Incontro senza barriere”.