Appuntamento in centro con l'indimenticabile campione del mondo Valerio Nati

Non solo musica all’Ottantadue music club: il locale forlivese si prepara a ospitare di sabato sera le eccellenze cittadine, ovvero quei personaggi che portano lustro alla città e si sono fatti conoscere a livello nazionale ed internazionale.

Si parte sabato 11 gennaio con Valerio Nati, campione mondiale di pugilato nei pesi Supergallo.

Il 19 dicembre del 1989 il pugile Valerio Nati conquistava a Teramo il titolo mondiale dei supergallo Wbo battendo l’americano Kenny Mitchell alla quarta ripresa. Un titolo che “la tigre di Forlì” meritava dopo una lunga carriera durante la quale ha vinto più volte il titolo italiano e il titolo europeo in due diverse categorie di peso. Nati può vantare anche un altro record che condivide con la sua città: nel novembre del 1988 sfidò al Palafiera di Forlì il fuoriclasse messicano Daniel Zaragoza per il titolo mondiale dei 55 kg. Il risultato per Valerio non fu positivo ma rimase la soddisfazione di ospitare per la prima volta un evento sportivo di Forlì trasmesso in diretta televisiva mondiale Hbo nei quattro continenti. Nati ha proseguito la sua carriera ad alti livelli rimanendo per oltre un decennio nello staff azzurro della Federboxe ricoprendo il ruolo di direttore tecnico delle squadre giovanili. Il 16 dicembre scorso al Foro Italico il Presidente della Repubblica ha consegnato a Valerio Nati il collare d’Oro del Coni alla carriera.

Negli appuntamenti successivi sono attesi Danilo Rossi, prima viola della Scala, Antonio Monti, regista delle Iene, Francesco Tesei, il famoso Mentalista, Mirka Viola, mancata Miss Italia per un cavillo burocratico, Davide Rondoni, poeta e scrittore, Rocco Ronchi, filosofo, e tanti altri.