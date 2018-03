Centro Elianto, le prossime attività tra laboratori e spettacoli

Dopo la chiusura pasquale, da giovedì 29 Marzo a martedì 03 Aprile (compresi), il centro riaprirà con il nuovo calendario del progetto Cerchio delle Famiglie che avrà inizio sabato 14 Aprile con Letture a bassa voce, ‘Nati per leggere’, che ci accompagnerà alla scoperta di nuove letture per bambini da 0 a 6 anni per tutte le informazioni e la prenotazione, i numeri di riferimento sono 333/9909365 (Emma Marcolin) 0543921434 (numero del Centro Elianto attivo LUN/MAR/GIOV/VEN dalle 15.00 alle 18.00 e MERC dalle 16.30 alle 18.00).

Continuano anche i Laboratori creativi ATTIVA ‘ MENTE per i più grandi dai 6 ai 10/12 anni, piccoli lavoretti per divertirsi con carta, stoffa e colori. Il prossimo laboratorio sarà giovedì 05 Aprile. La Ludoteca Elianto continua gli appuntamenti del mercoledì sera, dalle 20.30 in poi e gli APERIGAME, il prossimo sarà il 28 Aprile dalle 16.30 in poi! Un'occasione divertente per conoscere una ludoteca e sperimentare giochi nuovi, molti non ancora presenti sul mercato italiano. I nostri esperti saranno a vostra disposizione per tutti i chiarimenti e giocare insieme divertendosi! Proseguono anche i corsi della scuola di musica Elianto Sound, gli allievi sono impegnati nella preparazione dei brani per il saggio finale. Continua anche il corso di Yoga Dolce (martedì dalle 20.00 alle 21.15) condotto da Silvia Picchi. Un momento per rilassarsi e staccare dalla frenesia quotidiana. Ancora qualche posto disponibile! Bella collaborazione anche con la compagnia A EGREGIE COSE che utilizza gli spazi del centro, per le prove del nuovo spettacolo ‘FORZA VENITE GENTE’ che debutterà il 27 Aprile presso il Teatro Comunale di Predappio. Ricordiamo che tra i vari spazi preseti al centro è disponibile per il noleggio la sala prove, completamente attrezzata e con tariffe convenienti per tutti i gruppi che volessero sperimentare la propria musica!