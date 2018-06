Centro Pace, serata musicale a sostegno dei bambini rom di Sliven

Martedì 26 giugno il musicista forlivese Mario Zambrini sarà al centro Pace in via Fausto Andrelini 59, per presentare il progetto #MusicForNadezhda - educazione musicale per i bambini rom di Sliven, Bulgaria. Per quanto sia difficile da credere, nel 2018 in Europa esistono ancora dei ghetti.

Durante il regime comunista, i rom bulgari furono rinchiusi in quartieri che erano delle vere e proprie prigioni a cielo aperto, circondate da mura e filo spinato e presidiate dall’esercito. Una di queste era Nadezhda (Speranza) a Sliven.

Oggi i muri e il filo spinato non ci sono più, ma pregiudizi e razzismo continuano a tenere i rom segregati. Per un bambino nato a Nadezhda, la musica è uno dei pochi modi per superare queste barriere, uscire dal ghetto e guadagnarsi da vivere diffondendo la millenaria cultura rom in Europa e nel mondo. Un grande musicista rom, Angel Tichaliev, ha aperto una scuola di musica nel ghetto, ma per poter insegnare ha bisogno di strumenti.

Il progetto #MusicForNadezhda, creato dai volontari europei Paula Fernandez e Mario Zambrini, nasce per raccogliere fondi e strumenti da donare alla scuola di Angel Tichaliev.

Questo il programma al Centro Pace di Forli: dalle ore 18.30 presentazione del progetto #MusicForNadezhda, quindi alle 20 la cena condivisa e alle 21 musica e balli folk.

L’evento è organizzato in collaborazione con: Thirst For Life association, Sliven, Bulgaria, Youth House, Sliven, Bulgaria, Forlì Città Aperta, Centro Pace Forlì, Folk.in.Fo danze popolari