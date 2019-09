Torna in centro il Silent Party: tre dj per scatenarsi in piazza senza rumore

Venerdì 6 settembre il centro di Forlì balla e si scatena, ma senza far rumore. Arriva in piazza Saffi, dalle 21.00 il Silent Party, una festa in cui si balla con la musica in cuffia, trasformando il centro storico in una discoteca a cielo aperto, ma senza il problema del rumore.

Tre dj suonano contemporaneamente sullo stesso palco, all'ingresso viene consegnata a tutti i partecipanti un cuffia wireless e si può scegliere quale ascoltare con un semplice click. Ogni cuffia poi si colora del canale che si sta ascoltando, verde, rosso o blu creando un'atmosfera affascinante.

Ingresso Gratuito

Noleggio cuffie: In lista 8 euro (inviando il whatsapp al 345-8932478 scrivendo "Nome Cognome Silent Forli"), Intero 10 euro (senza prenotazione o dopo le 21.30).