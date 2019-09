Un'escursione in bicicletta in compagnia dei cervi

Sabato 21 settembre si pedala nella Foresta tra i i richiami d’amore del cervo. E' in programma un'escursione in E-bike deguendo il bramito di questi maestosi animali.

Escursione in E-Bike (MTB a pedalata assistita) da Ridracoli fino al Cuore del Parco Nazionale Foreste Casentinesi per ammirare i paesaggi delle nostre montagne.

Percorso: Idro ecomuseo – Lama e ritorno (48 km circa), difficoltà facile, si richiede un minimo di dimestichezza con la bici.

Ritrovo: Ore 15.00 presso IDRO Ecomuseo delle Acque di Ridracoli

Prezzo: 40€ a persona comprensivo di noleggio bici, casco e accompagnatore MTB abilitato, numero minimo 3 partecipanti.

Possibilità di facilitare (accorciare) il percorso tramite trasporto bici al passo del Vinco (30km circa totali) con aggiunta di 5 euro a partecipante.

Occorrente: Zainetto con pranzo al sacco, acqua, giacchetta antivento e/o antipioggia, berretto o bandana, caschetto e possibilmente guanti da bici e pantaloncini con fondello (i caschi possiamo fornirli noi e comodi coprisella in mancanza dei pantaloncini), abbigliamento comodo e idoneo per un’ escursione in MTB a seconda della stagione in cui viene effettuata l’ uscita.



Prenotazioni entro giovedì 19 settembre allo 0543 917912, in collaborazione con Outdoor Romagna ASD