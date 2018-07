Chef sotto il Portico 2018: i 20 protagonisti della nuova edizione

Anche durante questa settima edizione, il borgo di Portico sarà trasformato in una piccola capitale della gastronomia internazionale. L’elenco degli chef partecipanti abbraccerà infatti le più svariate latitudini. Per cominciare il nostro viaggio intorno al mondo, attraverso le rotte del gusto, citiamo alcuni dei protagonisti più rappresentativi. Partiamo dall’America latina con l’equadoregno Marco Alvarez , in forza al Nobu di Londra, guru del Sushi moderno nella capitale britannica e già veterano del festival. Mantenendo il carattere latino, ma cambiando continente, avremo Omar Gallego, nato a Sidney, ma cresciuto a Vallodolid, allievo del celebre chef spagnolo Josè Castro Deza e head chef al Mariot Reinassance Hotel di Barcellona, e il pasticcere portoghese Fabio Manuel De Jesus, formatosi in Spagna, Portogallo e attualmente stabilitosi a Londra.

Grandi amici di Chef sotto il Portico, saranno Scott Forte della Scotland Big Catering Company e George Gordon Bradford, giovane talento Inglese, ritornato dopo un anno di assenza nell’appennino romagnolo, per riperfezionare la sua arte culinaria.

Non mancheranno i rappresentanti della moderna cucina del “Grande Nord”, con Mihail Mihailov, head chef dell’Hilton Hotel di Helsinki, e Skuli Kristin dell’Opera House Arpa di Rejkiavik.

A completare il lotto, ci sarà la specialista in dessert Belga Laura Verhus, moderna interprete della centenaria tradizione di alta pasticceria e cioccolateria del suo paese ma senza glutine e derivati del latte, e il fenomenale chef croato Toni Milos del prestigioso resort ristorante Marina Martinis – Marchi di Spalato

Questi dieci nomi dal mondo, ovviamente, scenderanno in strada per incontrare gli amici di Chef sotto il Portico assieme ai mastri locali, le anime del Vecchio Convento: il papà Gianni Cameli e i fratelli Massimiliano e Matteo.

La formula non cambia. Via Roma, via centrale di Portico di Romagna, sarà apparecchiata per abbracciare 1000 esploratori della gastronomia internazionale. Ogni ospite potrà curiosare in libertà tra gli chef e le ricette che più amerà. In stile libero e informale. Alla cassa, a inizio del borgo, sarà possibile acquistare i ticket per i piatti (€ 8.00 ciascuno) e i ticket per i vini (€ 4.00 ci; sempre alla cassa saranno inoltre distribuiti i calici (€ 5.00 di cauzione).

Ecco la lista degli chef presenti:

Toni Milos (Croazia)

Fabio Manuel de Jesus ( portogallo )

Scott Forte (Scozia)

Skùli kristinn (Islanda)

Mikael Mihailov (Finlandia)

Marco Alvarez (Equador)

Matteo Cameli ( Italia)

Massimiliano Cameli ( Italia)

Laura verhulst (Belgio )

Carlos Horacio Gimenez (Argentina)