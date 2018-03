"Chicago and All that jazz", tributo in teatro a Will Roberson

Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 marzo va in scena a Predappio un tributo appassionato al Jazz e al Vaudeville, nel ricordo, a un anno dalla sua scomparsa, di William Weldon Roberson (Will per gli amici e saranno tutti qua, c’è da scommetterci), artista del musical a Broadway, cresciuto con il mito di Bob Fosse (per questo le musiche di CHICAGO e di ALL THAT JAZZ non potevano darne un ricordo più adeguato), Will Roberson approdò in Italia con la compagnia di HAIR a fine anni 90 e decise di fermarsi a Forlì, territorio particolarmente ricettivo per il musical negli ultimi 20 anni, soprattutto in veste di regista e coreografo, continuando parallelamente una proficua e molto apprezzata carriera da performer ‘live’ e da insegnante di danza.

Le sue collaborazioni teatrali a Forlì lo hanno visto attivo soprattutto agli inizi con Qaos (la prima versione di Chicago, Rocky Horror Show) e poi soprattutto con ALFIERI (Jeezas 33, Sweet Charity, Fosse) la compagnia che ha radunato buona parte del cast originale più alcuni dei suoi ‘studenti’ più affezionati per mettere in scena questo affezionato ricordo.

Will, da tempo malato, si è spento nella sua casa del Connecticut proprio un anno fa esatto, dopo essere riuscito a rientrare appena in tempo per rivedere la sua famiglia, grazie all’aiuto degli amici più cari, veramente tanti, che lo hanno sostenuto cercando in questo modo di dare indietro qualcosa del molto che avevano ricevuto.