Il chiostro di San Mercuriale ospita una mostra su Copernico e l’eliocentrismo

Sarà la sala esposizioni del chiostro di San Mercuriale ad ospitare la mostra “Niccolò Copernico. Vita e Opera”, in programma dal 12 al 27 aprile a Forlì, nei locali della secolare abbazia di piazza Saffi. Niccolò Copernico (1473-1543), polacco d’origine, è stato un astronomo e matematico, ecclesiastico, giurista, governatore e medico. Ottenuta la laurea in diritto canonico presso l'Università di Ferrara nel 1503, è rimasto nella storia per aver affermato e sostenuto la teoria eliocentrica, imperniata sul Sole al centro delle orbite concentriche dei pianeti del sistema solare. Copernico, che riprese la teoria eliocentrica greca di Aristarco di Samo, opposta a quella geocentrica che voleva la Terra al centro del sistema, fu il primo a dimostrare il principio tramite calcoli matematici molto rigorosi. Sulla scia della sua scoperta empirica, nei secoli successivi si porranno anche Keplero e Galileo. La mostra su Copernico, proposta dall’associazione “Nuova civiltà delle macchine” e dal Gruppo di preghiera di Montepaolo, sarà aperta al pubblico ogni pomeriggio dalle 16 alle 19. Le scuole potranno visitarla anche al mattino, previa prenotazione al 348.7204493 - info@nuovaciviltadellemacchine.it. All’inaugurazione ufficiale in programma venerdì 12 aprile, alle 16, sarà presente la Console Generale della Repubblica di Polonia in Milano, Adrianna Siennicka. Ingresso libero.