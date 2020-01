Chiude in bellezza il week end lungo dell'Epifania a Forlimpopoli

Chiude in bellezza il programma del week end dell'Epifania a Forlimpopoli ancora una volta grazie al coinvolgimento dell'intera città: associazioni, esercenti e cittadini tutti. Già dal mattino di lunedì, alle ore 9.10 e alle ore 10.50, doppia proiezione gratuita al "Cinema Teatro Verdi" del film di animazione "Il piccolo Yeti". Intanto, dalle 9.30 aprirà in piazza Garibaldi anche il mercatino natalizio della Creatività e del Riuso con animazione e giochi per i tutti i bambini. Alle 11 la Chiesa dei Servi ospiterà poi il tradizionale concerto jazz di inizio anno, a cura dell'associazione culturale "Dai de' jazz", di cui sarà protagonista il pianista Giovanni Guidi.

Al termine del concerto tutti di nuovo in piazza Garibaldi con "La Befana viene in Centro" con il Mercatino del volontariato e gli stand gastronomici. Animazione assicurata, dalle 14.30, dall'esibizione dei Pasqualotti e, alle 15.30, dalla discesa dalla Rocca Ordelaffa della Befana, in collaborazione con i Vigili del Fuoco. A seguire, dalle 16.30 alle 19.30, tutti i bambini potranno andare al centro commerciale "Le Fornaci" per ritirare una calza, offerta dal centro stesso, presentando il buono distribuito dalla Befana in Piazza Garibaldi.