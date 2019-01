Ciaspolata con pranzo per la festa del Madonna del Fuoco

Una mattinata da passare nella neve, nella giornata della Madonna del Fuoco, il patrono di Forlì. Si ciaspola lungo i sentieri del comprensorio di Campigna, nelle zone più alte del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. Quando il crinale appenninico si copre di neve, il paesaggio muta radicalmente e ci si immerge in un mondo candido, dove gli alberi sono di cristallo e i panorami risplendono alla luce del sole. L’itinerario esatto viene scelto in base alle condizioni meteo. A fine escursione ci sarà la possibilità di pranzare in compagnia all’albergo Scoiattolo a Campigna. Consigliati: indumenti caldi e comodi e scarpe da trekking. Possibilità di noleggiare le ciaspole. Ritrovo alle 9 all'Albergo Lo Scoiattolo, Campigna. Prezzo: 12 euro. Prenotazione obbligatoria. Contatti su: www.boschiromagnoli.it