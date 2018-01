Sabato 13 gennaio si svolge una CIASPOLATA FOTOGRAFICA tra i sentieri del Parco Nazionale Foreste Casentinesi

Il programma prevede alle are 14.00 ritrovo presso il parcheggio Chalet Burraia e rientro per le ore 20.00 circa

Accompagnati da una guida GAE e da un fotografo professionista, i partecipanti godrano del tramonto dal crinale tosco-romagnolo immerso nella neve, dove si potranno immortalare momenti magici.. Possibilità di cena in baita

Escursione dedicata alla fotografia sulla neve e adatta anche a principianti.

Escursione più noleggio ciaspole 25€

Escursione con ciaspole proprie 21€

Info e prenotazioni – posti limitati

338-6583030 Andrea Bonavita

(0543-917912)

