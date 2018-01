Ciaspolata sui crinali di monte Falco, Falterona e Rondinaie

Domenica 28 Gennaio 2018, escursione alle vette del Monte Falco (1658) e Monte Falterona (1654), le cime più alte dell'appennino Tosco-Romagnolo. Luoghi perfetti per una escursione nel periodo invernale, in ambiente innevato. Ciaspole ai piedi, saliremo entrambe le montagne poste sullo spartiacque fra Romagna e Toscana, per poi discendere lungo le loro pendici e raggiungere la suggestiva "terrazza" sulle Rondinaie. (L'ESCURSIONE SI TERRA' ANCHE IN MANCANZA DI INNEVAMENTO)

Per Informazioni e prenotazione (obbligatoria!):

Enrico Laghi GAE 3492685862, enricolaghi.pozza@gmail.com.



Ritrovo al parcheggio del Hotel Scoiattolo a Campigna, ore 09.00 puntuali, ore 09.15,spostamento ai Fangacci.

Partenza escursione ore 09.30 puntuali.



Dati tecnici del percorso:

Difficoltà: MEDIA - EE (ESCURSIONISTI ALLENATI)

Durata: 6h circa (soste comprese)

Distanza: 11 Km circa

Ascesa complessiva: 600m circa



La quota partecipativa comprende:

il servizio GUIDA e ASSICURAZIONE (RC):

€12 Adulti - €5 minori 8-17anni accompagnati da persona garante e responsabile.

Eventuale noleggio Ciaspole e Bacchette (€10 preavviso di 2 giorni)



La quota NON COMPRENDE:

il viaggio, gli spostamenti in auto, il pranzo al sacco, la merenda e tutto quanto non espressamente indicato,

alla voce: “La quota partecipativa comprende”



Equipaggiamento obbligatorio:

Abbigliamento da trekking consono alla stagione ed alla quota (1650 m s.l.m.), pantaloni lunghi, scarponi alti alla caviglia impermeabili con suola scolpita (tipo VIBRAM), ghette consigliatissime, giacca impermeabile, felpa o pile, cappello e scorta personale di acqua di almeno 1lt.