Ciaspolata al tramonto sulle vette della Romagna

Sabato 7 marzo è l'occasione per godere della neve che finalmente è tornata ad imbiancare le principali vette del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi.



Una ciaspolata nelle ore del tramonto, insieme alle guide escursionistiche del portale ScomfortZone.com, porta a raggiungere il Monte Falco e il Monte Falterona per poi rientrare al buio nel mezzo della suggestiva faggeta.



Lunghezza: circa 7 km

Dislivello: 300 metri

Difficoltà: E Facile (alla portata di chiunque abbia un minimo di allenamento e abitudine a camminare)

E' obbligatorio portare con se una torcia.

Costo: 10 euro



Ritrovo: ore 15:30 nel parcheggio di fronte alle piste da sci di Località Fangacci. Per chi parte da Forlì è possibile ritrovarsi alle 14 al parcheggio dietro la bruschetteria I Du Matt, zona Ronco.

Si raggiungerà il luogo dell'escursione con mezzi propri.

Alla fine dell'escursione, in aggiunta, sarà possibile fare un aperitivo a prezzo convenzionato presso un ristorante della zona.



Per maggiori informazioni e prenotazione obbligatoria contattare: 3497789611 - info@scomfortzone.com