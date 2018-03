Cibo di strada, birra, uova di Pasqua: ecco il Festival dei sapori

Dal 30 marzo al 2 aprile a Castrocaro Terme si terrà il Festival dei sapori e dell'artigianato. Location dell'evento l'area mercato

La manifestazione si svolgerà nel Centro di Castrocaro Area del mercato di questa “cittadina famosa per le sue Terme” dal 30 marzo al 02 Aprile 2018 coinvolgendo e promuovendo aziende locali e nazionali appartenenti al settore dell'enogastronomia, dell’agroalimentare, dell'artigianato. Street del mondo e nazionali aperti da mattina a sera Tale evento vuole essere una vetrina delle eccellenze del made in Italy garantendo quindi un ruolo importante per la valorizzazione e promozione sia dell’agroalimentare italiano che dell’artigianato. Il nostro scopo è quello di portare migliaia di visitatori che potranno degustare ed acquistare prodotti unici ed evocativi. Per tutta la durata dell’evento creare un connubio perfetto tra il buon cibo, ottimi vini nonché ottima birra artigianale con degustazioni guidate. “Le Bollicine“ prenderemo contatti con le cantine, sia della zona che non per fare degustare al pubblico presente le migliori annate. Durante la manifestazione Eventi 3000 organizzerà diversi appuntamenti come dj set con animazione, musica dal vivo, artisti di strada e animazione per i più piccoli per creare un piacevole momento di festa e di incontro in questo tipico centro storico dell’entroterra forlivese.

Venerdì Festival dei sapori e del cibo di strara con tributo a Vasco degli "Arancia Meccanica". Sabato festival della birra artigianale, domenica grande apertura delle uova di Pasqua dedicate ai più piccoli e luedì 2 aprile gran finale con gli artisti di strada.

Per Informazioni in merito alla manifestazione: 0549 88 88 36