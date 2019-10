“Cibo nell’arte”: primo incontro dedicato a Steve McCurry

All’Osteria San Nicola di Forlimpopoli vengono proposte tre serate culturali dedicate al “Cibo nell’arte”. Si parte giovedi 3 ottobre ore 20.30 con la storica dell’arte Sabrina Marin che racconta la fotografia e l’incredibile vita di Steve McCurry.

La serata nasce da una libera ispirazione della mostra Cibo in corso ai Musei San Domenico di Forlì non mancheranno opere presenti all’esposizione.

Steve McCurry è fra i più grandi maestri della fotografia contemporanea. Attraverso un percorso fotografico si potranno conoscere le foto iconiche che l’hanno reso celebre in tutto il mondo. Partito giovanissimo dagli Stati Uniti per l’India come fotografo freelance apprende che il grande fotografo è colui che sa aspettare. Molti scatti sono il frutto di ore e giorni di paziente attesa nutrita da quella straordinaria curiosità e dal senso di meraviglia che lo contraddistinguono ancora oggi. Così poi è accaduto in India, Cambogia, Filippine, Afganistan e molti altri Paesi che verranno raccontati durante la serata.

Durante la serata verrà proposto un menu ispirato all’India.

Prenotazioni al 3477114074