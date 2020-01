"Cucciolo in arrivo": come i proprietari consapevoli devono prendersi cura del cane

Il Centro Cinofilo "Dog Galaxy" organizza una serie di incontri dedicati al cane sul tema "Proprietario Consapevole".

Il primo incontro si tiene giovedì 30 gennaio alle ore 18 al negozio Robinson Pet Shop di Via Bertini a Forlì. Il titolo di questo appuntamento è "Cucciolo in arrivo... Istruzioni per l'uso", a cura di Stefano Cavina. La partecipazione è gratuita.