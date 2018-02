Ciclo di lezioni della Casa Cantastorie dedicate al linguaggio poetico

Continuano gli appuntamenti aperti al pubblico inclusi nel calendario di incontri del laboratorio permanente di scrittura narrativa e poetica “La Casa Cantastorie”: quello in programma per giovedì 1° marzo 2018 alle 20.30 prevede un’introduzione utile a familiarizzare con la composizione in versi e le sue tecniche. Come di consueto, la serata avrà luogo presso l’Accademia InArte, sede abituale del laboratorio e del modulo monografico “Poesia: l’anima e la forza del verso”, condotto da Serena Focaccia.

Il corso tematico breve è rivolto a tutti coloro che desiderano acquisire le tecniche di base per tradurre un’emozione in versi. Il percorso si sviluppa in cinque incontri settimanali di due ore (dalle 20.30 alle 22.30) previsti ogni giovedì dal 1° al 29 marzo 2018. Il ciclo di lezioni è uno dei moduli monografici de “La Casa Cantastorie” pensato per approfondire il versante della scrittura creativa costituito dalla composizione di testi poetici.

Durante il percorso si procederà alla lettura e all’analisi di autori di riferimento per la scrittura in versi, all’acquisizione delle principali tecniche linguistiche e fonetiche per un’efficace elaborazione delle suggestioni emotive in poesia, fino alla vera e propria “palestra” pratica della produzione di testi originali.

L’iscrizione al modulo monografico breve “Poesia: l’anima e la forza del verso”, è aperta a tutti: non sono necessarie conoscenze pregresse.

Serena Focaccia è docente e ideatrice del laboratorio “La Casa Cantastorie” (insieme a Gianluca Gatta e ai direttori di Accademia InArte Ilaria Mazzotti e Andrea Farì). Coordinatrice fino al 2016 della redazione di una casa editrice e giornalista freelance, Serena Focaccia ha all’attivo la pubblicazione poetica “La pazienza degli oggetti” (Lieto Colle Editore, 2007) e si è aggiudicata prestigiosi premi nazionali come il premio internazionale “Mario Luzi” e “Elena Violani Landi – Centro di Poesia Contemporanea” dell’Università di Bologna.