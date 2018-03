Al via il ciclo di aperitivi culturali con gli studenti universitari

"Link Forlì - Studenti Indipendenti" organizza una serie di aperitivi culturali al Boulevard Cafè Forlì con alcune associazioni presenti sul territorio di Forlì. Il primo appuntamento si terrà venerdì alle 18 e avrà come titolo "Memoria: istruzioni per l’uso", in collaborazione con Presidio di Libera "Placido Rizzotto" - Forlì. Nel corso della serata si darà spazio alle varie esperienze di impegno e contrasto alla criminalità organizzata. Sarà dato libero spazio al dibattito e al confronto. "Discuteremo dell'impegno civile come forma di contrasto alla criminalità organizzata; in vista della mobilitazione regionale del 21 marzo a Parma, verrà dato spazio al racconto di esperienze territoriali", informano gli organizzatori.