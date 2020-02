Ritorna il cineforum con il film "Caina"

Nuova serata di cineforum organizzata dalla Sala San Luigi e Lista della Pallacorda di Forlì.

L'appuntamento è per il 19 febbraio, ore 20.45, con la proiezione del film "Caina", definito dai critici "una pellicola coraggiosa sull'orrore dell'immigrazione selvaggia e sull'orrore ancor più raccapricciante del razzismo di chi accoglie, e del business che se ne ricava".

"Caina" è il lungometraggio diretto da Stefano Amatucci che mette in luce le degenerazioni profondamente umane tramite la personalizzazione dell'odio e l'assenza di qualsiasi scrupolo morale.



A fine proiezione si terrà un dibattito sul film per riflettere, insieme, sui legami tra quest'ultimo e l'attualità, il cinema, le problematiche che mette in luce ecc...



Biglietto unico: € 4,00

Sarà possibile consumare birra e popcorn ad offerta libera.