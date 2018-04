Cinema a Santa Sofia: storie di adolescenti al Mentore

Venerdì 27 aprile primo appuntamento con il ciclo di film "Storie di Adolescenti", realizzato da CIF Santa Sofia e Polo Unico Centro per le Famiglie - Informagiovani. Il progetto, realizzato con il contributo della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì nell'ambito del progetto "Conoscersi per crescere insieme", Bando territori di comunità IV edizione e on l'Associazione Dire Fare, prevede la protezione di 3 recenti pellicole dedicate al mondo degli adolescenti, al loro mondo, alle loro relazioni con i coetanei e con gli adulti.



Il primo appuntamento, venerdì 27 aprile alle ore 21, è con il film "Wonder" di Stephen Chbosky, che racconta la storia di August, bambino affetto dalla sindrome di Treacher Collins in procinto di frequentare il suo primo anno in una scuola pubblica.



Seguirà, venerdì 4 maggio, "Gli sdraiati" di Francesca Archibugi, incentrato sulla figura del diciassettenne Tito, della sua banda di amici e del suo rapporto conflittuale con il padre, un famoso giornalista televisivo.

Chiuderà la breve rassegna "Tutto quello che vuoi" di Francesco Bruni, sabato 12 maggio, in cui i protagonisti sono Alessandro, ventiduenne trasteverino ignorante e turbolento, e Giorgio, ottantacinquenne poeta dimenticato.



Tutte le proiezioni inizieranno alle ore 21. Ingresso 5 euro.