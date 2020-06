Cinema all'aperto: la programmazione di giugno e luglio all'Arena Eliseo

Torna la stagione del cinema all'aperto dell'Arena Eliseo. Un ricco calendario di proiezioni che accompagnano il pubblico del cinema in Corso della Repubblica a Forlì dal 19 giugno al 31 luglio. Serata inaugurale affidata a Federico Fellini e al suo celebre Amarcord, la pellicola sarà la prima della serie "Fellini 100", rassegna che vedrà la presenza anche di ospiti importanti. Infatti nella serata dedicata ad "Amarcord" interviene Marco Leonetti, responsabile della Cineteca Comunale di Rimini. L'Arena apre alle 20.40, mentre le proiezioni iniziano alle 21.30. Il biglietto singolo avrà un costo di 6 euro, mentre l'abbonamento, che comprende dieci spettacoli, 50 euro.

In ottemperanza ai regolamenti anti-Covid, gli spettatori sono invitati a "mantenere la distanza di almeno 1 metro fra uno spettatore e l'altro sia all'interno della sala che durante l'ingresso alla biglietteria. Si precisa che i componenti di uno stesso nucleo familiare potranno sedere anche a meno di un metro". Gli spettatori diversamente abili possono usufruire dell'ingresso dedicato in via Cesare Battisti 1A (suonare campanello). Il servizio informazioni è disponibile dalle ore 20:00 alle 22:30 (351 9889468)

Per facilitare l'entrata in sala e garantire l'adeguata sicurezza, è gradita la prenotazione al numero 3519889468 (dalle ore 15:00 alle 17:00) e dalle 19.30 alle 20.30. E’ possibile effettuare la prenotazione unicamente al telefono o via whatsapp comunicando nominativo, recapito telefonico e, qualora si prenotasse per più di una persona, se si è congiunti. I posti prenotati sono garantiti fino a 20 minuti prima della proiezione.

Il calendario delle proiezioni

19 VEN Rassegna: “Fellini 100” (OSPITE)

AMARCORD di Federico Fellini

(Commedia – Durata: 127')

Con Bruno Zanin, Pupella Maggio, Armando Brancia

OSPITE DELLA SERATA: MARCO LEONETTI (Responsabile Cineteca Comunale di Rimini)

20 SAB LA DEA FORTUNA di Ferzan Ozpetek

(Drammatico – Durata: 117')

con Stefano Accorsi, Edoardo Leo, Jasmine Trinca

21 DOM ALICE E IL SINDACO di Nicolas Pariser

(Commedia – Durata: 103')

con Fabrice Luchini, Anaïs Demoustier

22 LUN L'UFFICIALE E LA SPIA di Roman Polanski

(Drammatico – Durata: 126')

con Jean Dujardin, Louis Garrel

23 MAR L'HOTEL DEGLI AMORI SMARRITI di Christophe Honoré

( Commedia – Durata: 86')

con Chiara Mastroianni, Benjamin Biolay, Vincent Lacoste



24 MER RITRATTO DELLA GIOVANE IN FIAMME di Céline Sciamma

(Drammatico – Durata: 126')

con Noémie Merlant, Adèle Haenel

25 GIO Progetto Accadde Domani

18 REGALI di Francesco Amato

(Drammatico/Biografico – Durata: 115')

con Benedetta Porcaroli, Vittoria Puccini e Edoardo Leo

26 VEN Progetto Accadde Domani

L'UOMO DEL LABIRINTO di Donato Carrisi

(Thriller – Durata: 130')

con Toni Servillo, Dustin Hoffman e Valentina Bellè

27 SAB IN VIAGGIO VERSO UN SOGNO di di Tyler Nilson e Michael Schwartz

(Avventura/Drammatico – Durata: 97')

con Shia LaBeouf, Dakota Johnson, Zack Gottsagen

28 DOM Rassegna: “Fellini 100” (OSPITE)

LA DOLCE VITA di Federico Fellini

(Commedia – Durata: 180')

con Marcello Mastroianni, Anita Ekberg

OSPITE DELLA SERATA: MARCO BERTOZZI (Regista, curatore della mostra Fellini 100 e storico del cinema)

29 LUN RICHARD JEWELL di Clint Eastwood

(Drammatico/Biografico – Durata: 129')

con Sam Rockwell, Kathy Bates

30 MAR CRIMINALI COME NOI di di Sebastián Borensztein

(Commedia/Avventura – Durata: 116')

con Ricardo Darín e Luis Brandoni

LUGLIO

1 MER Progetto Accadde Domani:

HAMMAMET di Gianni Amelio

( Biografico/Drammatico – Durata: 123')

con Pierfrancesco Favino, Renato Carpentieri, Claudia Gerini

2 GIO GRANDI BUGIE TRA AMICI di Guillaume Canet

(Commedia/Drammatico – Durata: 135')

con François Cluzet, Marion Cotillard

3 VEN I MISERABILI di Ladj Ly

(Drammatico – Durata: 100')

con Damien Bonnard, Jeanne Balibar

4 SAB Progetto Accadde Domani

FIGLI di Giuseppe Bonito

(Commedia – Durata: 97')

con Valerio Mastandrea, Paola Cortellesi e Stefano Fresi

5 DOM L'INGANNO PERFETTO di Bill Condon

(Drammatico– Durata: 109')

con Helen Mirren e Ian McKellen.

6 LUN Progetto Accadde Domani

TOLO TOLO di Checco Zalone

(Commedia – Durata: 90')

con Checco Zalone e Souleymane Silla

7 MAR Progetto Accadde Domani

FABRIZIO DE ANDRE' e PFM – IL CONCERTO RITROVATO di Walter Veltroni

(Musicale – Durata: 90')



8 MER PICCOLE DONNE di Greta Gerwig

(Drammatico/Romantico – Durata: 134')

con Florence Pugh, Emma Watson, Saoirse Ronan

9 GIO JOJO RABBIT di Taika Waititi

(Commedia/Drammatico/Guerra– Durata: 138')

con Scarlett Johansson e Thomasin McKenzie

10 VEN Rassegna: “Fellini 100” (OSPITE)

8½ di Federico Fellini

(Drammatico – Durata: 140')

Con Marcello Mastroianni, Claudia Cardinale

OSPITE DELLA SERATA: MIRO GORI (Storico del cinema)

11 SAB Progetto Accadde Domani

MEMORIE DI UN ASSASSINO di Bong Joon-ho

(Thriller/Giallo – Durata: 132')

con Kang-ho Song, Sang-kyung Kim

12 DOM ALLA MIA PICCOLA SAMA di Waad Al-Khateab, Edward Watts

(Documentario – Durata: 100')

Con la voce di Jasmine Trinca

13 LUN PARASITE di Bong Joon-ho

(Drammatico – Durata: 132')

con Hye-jin Jang e Kang-ho Song

14 MAR LA BELLE EPOQUE di Nicolas Bedos

(Commedia – Durata: 110')

con Daniel Auteuil, Guillaume Canet

15 MER LE VERITA' di Kore'eda Hirokazu

(Drammatico – Durata: 106')

con Catherine Deneuve, Juliette Binoche



16 GIO Progetto Accadde Domani:

MARTIN EDEN di Pietro Marcello

(Romantico/Drammatico – Durata: 129')

con Luca Marinelli, Jessica Cressy

17 VEN 1917 di Sam Mendes

(Guerra/Drammatico – Durata: 110')

con George MacKay, Dean-Charles Chapman, Mark Strong



18 SAB Progetto Accadde Domani:

PINOCCHIO di Matteo Garrone

(Fantastico/Drammatico – Durata: 125')

con Federico Ielapi, Roberto Benigni, Gigi Proietti e Rocco Papaelo

19 DOM Progetto Accadde Domani:

IL PRIMO NATALE di Ficarra e Picone

(Commedia – Durata: 105')

con Salvatore Ficarra, Valentino Picone

20 LUN UN GIORNO DI PIOGGIA A NEW YORK di Woody Allen

(Commedia – Durata: 92')

con Timothée Chalamet, Elle Fanning, Selena Gomez



21 MAR Progetto Accadde Domani:

GLI ANNI PIU' BELLI di Gabriele Muccino

(Commedia – Durata: 129')

con Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti, Kim Rossi Stuart

22 MER JOKER di Todd Phillips

(Drammatico/Giallo – Durata: 122')

con Joaquin Phoenix, Robert De Niro e Zazie Beetz

23 GIO JUDY di Rupert Goold

(Biografico/usicale/Drammatico – Durata: 118')

con Renée Zellweger, Finn Wittrock e Rufus Sewell

24 VEN CENA CON DELITTO di Rian Johnson

(Drammatico/Thriller/Azione – Durata: 131')

con Daniel Craig, Chris Evans, Ana De Armas, Jamie Lee Curtis

25 SAB C'ERA UNA VOLTA A HOLLYWOOD di Quentin Tarantino

(Commedia/Drammatico – Durata: 161')

con Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Al Pacino

26 DOM APOCALYPSE NOW – Final Cut di Francis Ford Coppola (CON OSPITE)

(Versione Originale con sottotitoli – Guerra/Drammatico – Durata: 183')

con Marlon Brando, Robert Duvall, Martin Sheen

OSPITE DELLA SERATA: MATTEO LOLLETTI (Docente di Mass Media e Politica)

27 LUN L'UFFICIALE E LA SPIA di Roman Polanski

(Drammatico – Durata: 126')

con Jean Dujardin, Louis Garrel

28 MAR IL MISTERO DI HENRY PICK di Rémi Bezançon

(Commedia/Drammatico – Durata: 110')

con Fabrice Luchini, Camille Cottin

29 MER DOWNTON ABBEY di Michael Engler

(Drammatico – Durata: 123')

con Maggie Smith

30 GIO FRIDA - VIVA LA VIDA di Gianni Troilo

(Documentario – Durata: 90')

Con Asia Argento

31 MER Progetto Accadde Domani

MIO FRATELLO RINCORRE I DINOSAURI di Stefano Cipani

(Drammatico/Commedia – Durata: 101')

con Alessandro Gassmann, Isabella Ragonese