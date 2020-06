Cinema alla Rocca: si cominicia da “Dracula di Bram Stoker”

Riprendono a Predappio gli eventi estivi, nel rispetto delle nuove norme di prevenzione Covid. L’occasione per tornare a una vita sociale e per dare l’avvio ufficiale all’estate è il 25 giugno, ore 21.15, con la proiezione del film “Dracula di Bram Stoker” di Francis Ford Coppola nella splendida cornice di Rocca delle Caminate.



“Si tratta – afferma il vice sindaco e assessore alla Cultura Luca Lambruschi – della trasposizione cinematografica di uno dei romanzi classici, posto nelle classifiche dei 100 libri da leggere almeno una volta nella vita. Un romanzo epistolare che ha risvegliato miti e leggende, compresa la cinematografia. Scritto nel 1897, arriva tradotto in Italia nel 1922, ha interessato tanti registi dalla prima metà dello scorso secolo fino alla recentissima serie sulla piattaforma Netflix.



L’opera presentata dal Comune di Predappio è quella di Coppola del 1992 che rivisita le narrazioni di Bram Stoker e crea un film iconico che rimarrà nella storia del cinema con i suo i 3 primi Oscar vinti e le interpretazioni di Anthony Hopkins, Keanu Reeves e Winona Ryder. Nel rispetto delle norme anticovid, la proiezione sarà una ripartenza per la stagione estiva ricreativa e culturale del nostro Comune”.

Per partecipare è necessario prenotare in anticipo. Per informazioni: Ufficio IAT Comune di Predappio – 0543921766

Biglietto: 5 euro.