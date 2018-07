Cinema e musica: "Caro Lucio ti scrivo"

Si intitola Caro Lucio ti scrivo il film di Riccardo Marchesini, con le voci di Ambra Angiolini, Alessandro Benvenuti, Piera Degli Esposti, Neri Marcorè, Ottavia Piccolo, Andrea Roncato, Grazia Verasani, che viene proiettato mercoledì 1 agosto all'Arena Hesperia di Meldola.

Il film racconta della straordinaria scoperta di Egle, immaginaria postina di Dalla che entra in possesso di una serie di lettere indirizzate a Lucio. I mittenti sono i protagonisti di alcune delle sue canzoni più belle che hanno deciso di prendere carta e penna per contattarlo.

Che ne è stato di Anna e Marco? Chi è Futura, come mai si chiama così? Il “caro amico” a cui Lucio scrive ne “L’anno che verrà” che fine ha fatto? Fiction e documentario diventano una cosa sola per scoprire Lucio Dalla da un punto di vista inedito: quello dei suoi “figli”.

Sullo sfondo, Bologna, com’era e com’è. E, ovviamente, le note immortali di Lucio.

Al termine della proiezione incontro con il regista Riccardo Marchesini e la protagonista Federica Fabiani.

Inizio spettacoli ore 21,15 – Apertura biglietteria ore 20,30

In caso di maltempo proiezioni nella Sala P.I.T. dell’Arena

Ingresso intero € 6,00 Ridotto € 5 (under 14 over 65 anni)