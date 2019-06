Il film "Rwanda" per la Giornata mondiale del rifugiato

Lunedì 10 giugno alle ore 21 presso la Sala San Luigi di Forlì (via Luigi Nanni n. 14) verrà proiettato il film RWANDA, vincitore di numerosi premi e riconoscimenti, anche a livello internazionale. La proiezione è organizzata dal Progetto SPRAR/SIPROIMI del Comune di Forlì, in collaborazione con la Cooperativa Sociale DiaLogos e la Sala San Luigi, in occasione delle iniziative per la Giornata Mondiale del Rifugiato - che si celebra il 20 giugno di ogni anno -, per sensibilizzare la popolazione su questo tema e proporre occasioni di incontro tra cittadini autoctoni e migranti.

La scelta di questo film è motivata dal fatto che il regista e gli autori, in occasione delle riprese svoltesi a Forlì nel mese di agosto 2016 e 2017, hanno coinvolto il progetto SPRAR, chiedendo la partecipazione di alcuni ospiti come comparse. Alcuni di quest ragazzi, che hanno allora aderito con entusiasmo all'iniziativa, saranno presenti alla serata del 10 giugno, con la possibilità di raccontare la loro esperienza. È prevista anche la presenza degli attori Marco Cortesi e Mara Moschini, che dialogheranno con il pubblico.

Quale migliore occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, quindi, per riproporre questo splendido film? Benchè nessuno degli attuali ospiti del progetto di accoglienza SPRAR sia rwandese, il film richiama vicende che si possono assimilare ai percorsi di molti richiedenti asilo e rifugiati giunti in Italia per fuggire a situazioni di conflitto. Inoltre racconta una storia di coraggio e fratellanza, dimostrando che, anche nelle situazioni più tragiche e terribili, può emergere il senso di solidarietà che unisce donne e uomini, oltre ogni appartenenza. Proprio per questo messaggio, si auspica la partecipazione di tutta la cittadinanza.

Costo del biglietto: € 5,00 intero - ridotto universitari € 3,00 - non sono previste prenotazioni.