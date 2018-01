L’Istituto Storico di Forlì-Cesena, in collaborazione con il Comune di Forlì e l’A.N.P.I. provinciale, organizza un incontro-dibattito attorno al volume di Christian Uva, L’immagine politica. Forme del contropotere tra cinema, video e fotografia nell’Italia degli anni Settanta, Udine, Mimesis, 2017.

Christian Uva è professore associato presso l’Università Roma Tre, dove insegna Storia del cinema e Teorie e pratiche del cinema digitale. Ha scritto numerosi saggi per volumi collettanei e per riviste internazionali sui rapporti tra il cinema italiano, la politica e la storia repubblicana e sul nuovo regime iconico legato all’avvento delle tecnologie digitali. È direttore della collana Cinema, fondatore e condirettore della rivista «Cinema e Storia» per Rubbettino Editore, e membro dell’editorial board della rivista internazionale «The Italianist. Film». Ha pubblicato, tra gli altri, Schermi di piombo. Il terrorismo nel cinema italiano (2007), Il terrore corre sul video. Estetica della violenza dalle BR ad Al Qaeda (2008), Cinema digitale. Teorie e pratiche (2012) e ha curato Strane storie. Il cinema e i misteri d'Italia (2011).

Il libro propone una riflessione sulle articolazioni assunte dall’immagine, in quanto strumento e terreno di lotta politica, nel periodo delle grandi mobilitazioni sociali compreso tra la fine degli anni Sessanta e le ultime fasi del decennio successivo, con particolare riguardo per il ’77. Calandosi all’interno di tale contesto storico, l’indagine approfondisce la processualità e le possibili maniere d’essere dell’immagine politica in quanto modo d’espressione di un’istanza di “contropotere”, prendendo come riferimento case studies tratti dal cinema, dal video e dalla fotografia (campi di ricerca al centro, ognuno, di uno specifico capitolo).

Ne discutono con l’Autore:

Gianfranco Miro Gori (critico e storico del cinema)

Domenico Guzzo (condirettore dell’Istituto Storico di Forlì-Cesena)

Porterà il saluto dell’Amministrazione comunale Elisa Giovannetti (Assessora alla Cultura del Comune di Forlì).

L’incontro è libero e aperto a tutti, ma si configura anche come primo appuntamento di un percorso formativo per insegnanti dal titolo: Memoria e storytelling degli “anni di piombo”: le narrazioni e le forme rappresentative della violenza politica nell’Italia degli anni ’70, promosso dal portale ladigacivile.eu. Pertanto la partecipazione alla presentazione è valida ai fini dell’aggiornamento degli insegnanti.