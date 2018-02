Cinquant'anni con "La Piè". Le copertine ideate e incise da Sergio Celetti

Venerdì 16 febbraio 2018, alle ore 16.00, presso la Sala Assemblee del Foro Boario, piazzale Foro Boario 7, Forlì, si svolgerà un incontro dedicato all'artista forlivese Sergio Celetti dal titolo "Cinquant'anni di xilografie per La Piè. Le copertine ideate e incise". Insieme a Sergio Celetti interverranno Flavia Bugani, critico d'arte, Gabriele Zelli, presidente del Lions Club Forlì Host, Antonio Castronuovo, direttore della rivista "La Piè".

Da cinquant'anni esatti Sergio Celetti, pittore, incisore e scrittore ben noto a Forlì, collabora con "La Piè" incidendo le immagini di copertina che ornano per tradizione questa antica rivista romagnola: per l'esattezza ne ha incise 51. Un enorme lavoro artistico che si caratterizza per la gradevolezza del tratto e dele tinte, per la capacità di saper cogliere il senso colorato e tradizionale della Romagna. Per festeggiare questo importantissimo traguardo, la rivista ha voluto festeggiare la consolidata collaborazione accogliendo in copertina la sua cinquantesima incisore: delle bacche di rosa canina sulla neve.

Le immagini delle copertine realizzate da Sergio Celetti verranno proiettate. Ai partecipanti sarà consegnato in omaggio il numero della rivista che contiene l'ultima incisione di Celetti, fino a esaurimento delle copie disponibili.

Ingresso libero. Per informazioni 3493737026