Cioccolato, formaggi, vino e altre bontà al Mercatino Regionale Piemontese

Forlì ospita il Mercatino Regionale Piemontese, la Fiera itinerante delle eccellenze enogastronomiche piemontesi, che sabato 16 e domenica 17 novembre prende casa in Piazza Saffi.

Il “Mercatino Regionale Piemontese” è una fiera itinerante di qualità, proposta in eleganti pagode espositive, che ospitano al loro interno produttori accuratamente selezionati, specializzati nel proporre i propri prodotti tipici dell’enogastronomia piemontese.

Avventurandosi tra gli stand si trovano prelibati formaggi d’eccellenza, sia freschi che stagionati, con riconoscimenti DOP quali Castelmagno d’Alpeggio, Testun, la Paglierina, tome, pecorini e moltissimi altri formaggi di vacca, capra e pecora.

I buongustai sono attirati dai saporiti salumi delle langhe, il salame al barolo e salame al tartufo bianco di Alba da abbinare ad ottimi vini rossi come il Barbera, il Grignolino ed il Dolcetto. Gli appassionati di enologia possono degustare moltissimi vini rossi, bianchi e rosati con riconoscimento DOC e DOCG. Per i più golosi non manca un vasto assortimento di dolci tipici piemontesi, Cuneesi e Monregalesi, Amaretti, Baci di Dama e la famosa torta di nocciole piemontese. Inoltre, c'è una vasta scelta di cioccolato artigianale e golose creme di nocciola. Invece, per chi predilige i prodotti salati, vasto assortimento di pane, dalle pagnotte alle noci e al pane con farina di kamut, focacce, pizze, pasta senza glutine, riso e farine. Gli amanti dei prodotti biologici trovano frutta e verdura sia fresca che disidratata, deliziose confetture, miele e funghi secchi e freschi in stagione.

A cornice del “Mercatino Regionale Piemontese” si trova un’area svago per bambini composta da particolari giochi di design.