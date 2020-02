Circolo della Scranna, un viaggio per toccare un’idea: i progetti in Sudan di Emergency

Appuntamento sabato 8 febbraio alle ore 18, presso il Circolo della Scranna, in Corso Garibaldi 80 - Forlì. Mario Spallino presenterà al pubblico i progetti di Emergency in Sudan attraverso le foto di Elena Nebiolo, un video e la sua testimonianza diretta. Sarà inoltre presente l’espatriato Roberto Cellino. Il viaggiare è sempre stato declinato in molti modi: si viaggia per divertimento, per imparare, per conoscere, per lavoro e a volte per vedere meraviglie della natura, luoghi storici o per provare nuove emozioni culinarie.

Noi invece viaggeremo per toccare un’idea realizzata e per vedere come funziona. Oggi questa idea è l’unica struttura specializzata in cardiochirurgia gratuita, in un’area abitata da oltre 300 milioni di persone, dove sono stati fino ad ora operati pazienti provenienti da 28 paesi diversi in una regione segnata da decenni di conflitti. Questa idea, costruita per ridurre al minimo i consumi energetici, ha vinto numerosi premi di architettura, ed ha ispirato un film che è stato candidato al premio Oscar 2013. Viaggeremo anche nel campo profughi di Mayo, dove vivono più di 300.000 persone scappate dalla povertà e dalla guerra. Un viaggio per scoprire come si possa attuare l’idea che essere curati sia un diritto umano fondamentale e che debba essere riconosciuto ad ogni individuo.



Gruppo Emergency Forlì-Cesena

Email: forli-cesena@volontari.emergency.it

Tel. 349 2800575 – 339 8520011.

La cittadinanza è invitata - Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili.