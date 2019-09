Riparte il circolo dei viaggiatori: spazio a foto ed esperienze in giro per il mondo

Dopo aver esplorato il Mondo durante l'estate si torna a condividere le tante esperienze vissute al Circolo Inzir di Forlì. Proprio così, riapre il circolo dei viaggiatori in via Bezzecca 10 e ritorna a proporre itinerari, dare consigli e creare tanti momenti di condivisione.

I sette fondatori (Mattia Fiorentini, Riccardo Cattalini, Matteo Crociani, Emma Cimatti, Elisa Suzzi, Francesca Focardi e Alessandra Salieri) organizzano una grande serata di apertura venerdì 27 settembre, dalle 21.00, invitando tutti i viaggiatori che si sono spostati durante il periodo estivo e che hanno voglia di raccontare le proprie esperienze.

Durante la serata viene inaugurata la mostra “Un Mondo in Maschera” in memoria di Vincenzo Rinaldi.

Inoltre vengono premiate le migliori fotografie inviate dai soci del circolo da tutte le parti del mondo, potendo vedere tutti gli scatti che hanno partecipato al contest fotografico #tuttinzir.

Infine si presenta il calendario dei primi eventi e corsi del circolo Inzir per l'anno 2019-2020.

Evento inaugurale libero e aperto a tutti. “Inzir – viaggatori in circolo” è un circolo Arci, per partecipare alle serate, ai corsi è necessario essere soci, venerdì sera sarà l’occasione per rinnovare il tesseramento per l’anno associativo 2019/2020.