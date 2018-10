I Circus Nebula sul palco per un Halloween horror live

In un polveroso mercatino dell'usato la band Circus Nebula ha ritrovato un disco in vinile rarissimo in copia unica inciso molti anni fa da una nota rockstar scomparsa. Si dice che avesse fatto un patto con il diavolo e facendo suonare la sua canzone a rovescio alla mezzanotte di Halloween lui sarebbe ritornato dal riposo eterno. I Circus lo utilizzeranno all'Halloween party per evocare mostri e demoni all'X-Ray di Forlì.

I Circus Nebula ritornano dal vivo con Make up horror, costumi e ospiti terrificanti per risvegliare la città morta e i suoi ospiti tenebrosi. A partire dalle 21.30.