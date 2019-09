In città si cercano strategie per affrontare i cambiamenti climatici

Giovedì 26 alle 18, alla sede di Well in Corso della Repubblica 88 a Forlì (all’interno degli spazi dell’ex cinema Mazzini), nell’ambito degli eventi correlati alla Settimana del Buon Vivere è in programma un dibattito pubblico dal titolo “Clim.Alterati – Cambiamenti climatici, fenomeni di distruzione e distrazione. E le strategie?”.

Organizzato dallo stesso Well e coordinato dal suo presidente, l’architetto Benedetta Caselli, l’incontro ha l’obiettivo di affrontare il tema dei cambiamenti climatici da diversi punti di vista, stimolando fra i partecipanti e il pubblico un dibattito costruttivo.

Sul palco sono presenti quattro ospiti. Il meteorologo Pierluigi Randi, che si occuperà del clima a livello regionale; Teodoro Georgiadis, primo ricercatore dell’ISE-CNR di Bologna, che affronterà il tema declinandolo a livello cittadino; il presidente di Romagna Acque-Società delle Fonti, Tonino Bernabè, che parlerà di risorsa idrica e delle modalità per raccoglierla e non sprecarla; e Silvia Zamboni, giornalista de La nuova Ecologia, che si occuperà degli alberi come alleati contro i cambiamenti climatici.

In platea, fra gli altri, sono presenti gli attivisti del Friday For Future Forlì.