Specialità tipiche, mercato dei bovini e spettacoli itineranti alla Fiera dei Santi

Civitella di Romagna si appresta a ospitare ancora una volta la famosa e attesa Fiera dei Santi.

Appuntamento venerdì 1 novembre, dalle 9.00, con la grande mostra di capi bovini in piazza Berlinguer, il mercato dei vitelli da ristallo e degli animali da cortile.

Alla Fiera dei Santi, inoltre, non mancano in piazza Giordano Bruno i prodotti tipici romagnoli e tante buone specialità da gustare, come il cibo di strada e il vitellone allo spiedo.

E poi all'interno della rocca ci sono la mostra "Quando i buoi vestivano a festa" dell'antica stamperia Pascucci e la mostra di fototessere storiche dei civitellesi dall'archivio Valbonesi allestita da Sergio e Valentina. Ampio, con circa 200 bancarelle il mercato ambulante. Per le vie della città musica dal vivo itinerante con "I pataca dlà petrela".